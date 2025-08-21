El vídeo viral de un estadounidense probando por primera vez una tarta de queso en Asturias

Lo que empezó como un vídeo casero de diez segundos se ha convertido en un auténtico fenómeno en TikTok. Los protagonistas, Kat y Greg (los padres de Sophie La Guiri, creadora de contenido estadounidense afincada en España), han dejado a casi dos millones de personas con la boca abierta tras probar, por fin, una auténtica tarta de queso asturiana.

La escena sucede en un acogedor restaurante de Cangas del Narcea. Greg, cuchara en mano, se asoma un segundo antes de hincarle el diente y, al primer contacto con el postre, el mundo se detiene. Sus ojos se entrecierran, su rostro se ilumina y... silencio absoluto. Durante unos instantes, solo existe el sonido de las cucharas sobre el plato.

El momento más épico llega cuando Greg susurra con voz solemne: “Creo que he muerto y estoy en el cielo”. Y para redondear el ambiente de éxtasis, suena una banda sonora celestial con música de órgano de fondo. Uno casi espera que hayan encendido velas suspensamente.

Y no era para menos. Esta tarta de queso lleva consigo siglos de tradición, sabor y esa consistencia cremosa que nada tiene que ver con los dulces industriales y empalagosos tipo The Cheesecake Factory. En Asturias la sobremesa es una ceremonia y la cuchara, un instrumento sagrado.

"La mirada de las mil tartas de queso"

En los comentarios del vídeo, los usuarios se han derretido tanto como el postre. “La mirada de las mil tartas de queso”, dice uno; otro lo resume perfecto: “Cuando pruebas comida de verdad pasan esas cosas”. Otros defienden la gastronomía regional como bandera: “Asturias es la región de España donde mejor se come sin duda alguna”.

En resumen, este vídeo breve, pero glorioso ha demostrado que, a veces, menos es más: una reacción auténtica, un buen postre y el encanto de lo local pueden conquistar a internet entero. Kat y Greg podrían haberse quedado en una mera degustación, pero terminaron en una liturgia repostera que ha dejado a todos suspirando.