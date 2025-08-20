Ven la tabla de precios de una atracción de feria y no dan crédito a lo que ven

Es verano y en muchos pueblos y ciudades tienen lugar sus fiestas y ferias. Sin embargo, al igual que en el resto de productos, los precios también han aumentado como consecuencia de la inflación. Por ello, muchos puestos ofrecen diferentes ofertas para que así se compren más entradas.

Un ejemplo de ello es el llamativo cartel compartido en X (antes Twitter) por el usuario Sergio Navarro. “Parece una oferta”. Sin embargo, al fijarse mejor, la ilusión de pagar menos se desvanece enseguida: “Pero… es la tabla del seis”.

En realidad, cada viaje cuesta 6 euros y no existe ningún descuento por comprar más billetes: dos viajes valen 12 euros, tres cuestan 18, y así sucesivamente. Da igual la cantidad de tickets adquiridos, el precio sigue siendo 6 euros por trayecto, y cada uno solo puede usarse por una persona.

"Te ahorras el trabajo de multiplicar"

La publicación supera ya las 906.000 visualizaciones en redes sociales y se ha llenado de comentarios humorísticos. No solo ha sorprendido el curioso juego de números del cartel, sino también el coste de los viajes. “Lo de las atracciones se está poniendo a un nivel que ya te sale más barato ir un fin de semana a PortAventura que una tarde en la feria con dos chiquillos”, se quejaba un usuario.

Otro han preferido tomárselo con humor. "Te ahorra trabajo al multiplicar", "la oferta es que te ahorras ir otra vez a taquilla, ¿qué más quieres?", han comentado algunos usuarios. Aunque también hay quien justifica la tabla: "Si está así es porque en algún momento estuvo como '1 viaje = 6 euros' y les han tocado mucho las narices".