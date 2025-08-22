La última publicación de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Varias semanas de rumores, indirectas por redes sociales, besos al palco y guiños en las historias de Instagram, el culebrón de Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y Nicki Nicole, cantante argentina con 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, está resuelto.

La última publicación de ambos jugando al Mario Kart en la misma habitación de hotel parece indicar que oficialmente son pareja.

Aunque esta imagen podría darse entre dos buenos amigos, los rumores que llevan surgiendo desde la fiesta de cumpleaños del jugador del Barça, nos llevan a pensar que su relación vaya un paso más allá.

Todos los rumores que han llevado a la confirmación

El primero en mencionar esta posible relación fue Javi Hoyos, influencer especializado en el corazón. En su cuenta de TikTok, informó que en la fiesta de Yamal "no se liaron, pero hubo mucho coqueteo", entonces, según sus fuentes, se volvieron a ver en una discoteca en la playa el 24 de julio y ahí sí que dieron el paso, además de abandonar la fiesta "juntos a las cuatro de la madrugada".

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de rumores sobre la relación y guiños, literalmente, por parte de los implicados. El jugador de 18 años publicó una imagen en la que aparecía con una marca de pintalabios en la mejilla, el cual las redes se lo atribuyeron a la artista. El propio Javi Hoyos pidió que si estaban juntos debían subir un vídeo guiñando el ojo, la cantante no esperó mucho y subió una historia con la canción "Ese chico es mío", de Sonora Tropicana, y como no, guiñando el ojo.

Cuando todo parecía estar más calmado y la temporada estaba a punto de empezar para Yamal, llegó el Trofeo Joan Gamper. Nicki Nicole asistió al partido junto con otros amigos, entre los que estaba Bizarrap, otro artista argentino, todos con la camiseta de Lamine, además este grupo se sentó en zona de los familiares y amigos del futbolista, hacia la que el 10 del Barça dedicó un beso al marcar.

La última publicación de ambos puede revelar la verdad

Más allá de todos estos gestos y los respectivos fondos de pantalla de cada uno, Javi Hoyos volvió a la acción mencionando que se les había visto a los dos en una zona exclusiva del hotel The Maybourne Riviera, junto al Mediterráneo. Yendo un paso más allá, Hoyos insistió en que no solo estaban en el mismo hotel, sino en la misma habitación, señalando el detalle del cabecero que tenían detrás en sus publicaciones.

No hemos tenido que esperar mucho más para descubrirlo, y es que en dos historias muy seguidas de ambos protagonistas, revelan que han estado jugando juntos al Mario Kart, en el que el jugador del FC Barcelona ha tenido más suerte y dejándoselo claro a su rival: "@nicki.nicole cuándo ganarás?", rezaba el post.

Con esto se demuestra que mínimo han estado solos en la misma habitación, es posible que no la compartan o que simplemente sean amigos, pero con todas las pruebas que han ido dejando estas semanas, todo parece apuntar que tenemos una nueva pareja viral.