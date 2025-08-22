Tortillas de risquetos, de jumpers o de Takis: así es este 'curioso' bar de Logroño

Uno de los mayores debates que hay en España tiene que ver con la comida por excelencia en nuestro país, la tortilla de patata, y es que nunca nos ponemos de acuerdo si es mejor con o sin cebolla. La conclusión es que para gustos, colores, y la tradición de lo que se haga en cada casa también influye en nuestras preferencias.

En estos últimos tiempos han ido llegando tortillas un poco más arriesgadas, algunas con cebolla caramelizada, otras con chorizo, morcilla o incluso pimientos. En esto también hay gente que lo apoya mientras que otros o aborrecen. Los últimos en ir paso más allá han sido los dueños del bar 'La Esquina' en Logroño.

Unas tortillas únicas

Este bar lo ha dado a conocer Manuel de los Santos, más conocido en redes como 'lariojatoeat', su contenido se basa en probar comida y recomendar locales de la zona. En esta ocasión ha parado en 'La Esquina' para probar sus tortillas más curiosas, una de Takis, otra de Jumpers, y la última, de Risketos.

Para el influencer la mejor ha sido la de Risketos que venía acompañada de queso fundido en el interior, después la de Takis con queso chedar y por último la de Jumpers. Otras de las tortillas que tienen en carta son las de pimientos del Padrón, de pulpo a la gallega o de oreja de cordero picante.

Los comentarios en redes sociales han sido muy variados, aunque la mayor parte de ellos eran en contra de esta nueva cocina. Muchos insistían en que "esto no es una tortilla", otros preguntaban por la de pistacho, ya que está tan de moda o incluso por las de lotus o llave ácida. Algunos valientes decían que ellos sí que se atreverían a probarlas, y lo mejor es que una tortilla la puede hacer cualquiera en casa, así que no hay excusa.