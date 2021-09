'Soy una pringada' (Esty Quesada) rectifica sus palabras hacia Vox y pide perdón

La pasada semana, la youtuber e instagramer 'Soy una pringada' (cuyo nombre real es Esty Quesada) concedió una entrevista al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en 'La Fábrica', el canal de YouTube del político independentista.

Las respuestas de la joven a algunas de las preguntas planteadas por Rufián han levantado polémica en las redes. "Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y 'pum', porque es lo que están haciendo con nosotros". Cuando Rufián le pregunta "¿Qué hay que hacer con Vox" ella responde: "Matar. ¿Está mal matar? A veces sí, a veces no".

Gran revuelo por las palabras de 'Soy una pringada'

Tras la gran polémica levantada, Gabriel Rufián dio explicaciones de lo ocurrido en el programa de La Sexta Noche: "Mi programa no es un debate, sino un espacio de entrevistas. Soy el espejo del personaje. Evidentemente, no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", aseguró ante el presentador Hilario Pino. "El mayor odio que ejerce Esty Quesada es hacia ella, conviene recordar al personaje. Es un espacio de libertad para personajes muy bestias. Me limité a hacer las preguntas. Su base es el humor negro".

Rufián mantiene la entrevista en 'modo privado'

La entrevista ya no está disponible por el escándalo de las palabras de la invitada. Ahora Rufián que no está a favor de sus declaraciones, ha puesto en 'modo privado' la entrevista, a pesar de que su difusión es imparable, puesto que hay algunos fragmentos del vídeo de la entrevista circulando por redes sociales como Twitter e Instagram que no paran de compartirse.

Una disculpa dirigida a los ofendidos

Este pasado domingo Quesada compartía un mensaje de disculpa en su Instagram: "Respecto a mis declaraciones en el programa La Fábrica de Rufián: Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no lo requería". "Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos, al colectivo LGTB (al que pertenezco)". "No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación. Por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido"

Ahora Vox anuncia acciones legales contra Esty Quesada, por asegurar que había que matar a los simpatizantes de su partido, durante la entrevista con Gabriel Rufián.