La serie que ha "fascinado" a Arturo Pérez-Reverte: "Es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha compartido en redes sociales su entusiasmo por La suerte. Una serie de casualidades, la nueva producción española estrenada en Disney+, dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el autor de El capitán Alatriste se declara "fascinado" por la serie y elogia su mirada sobre la identidad y la cultura españolas.

Una road movie sobre azar y tradición

Estrenada el pasado 8 de octubre en Disney+, La suerte. Una serie de casualidades está protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez. Narra el viaje de un joven opositor que termina convertido en chófer de un torero veterano en declive. Juntos recorren España en una historia que combina comedia, drama y road movie, con la suerte y la casualidad como hilos conductores.

La crítica, incluido Reverte, ha coincidido en que la serie no es "sobre toros", sino sobre la España contemporánea y su relación con la tradición. Firmada por Paco Plaza (Verónica, REC) y Pablo Guerrero (Alba), y rodada en 16 mm a lo largo de 59 localizaciones, la ficción busca retratar una geografía emocional del país a través del contraste entre generaciones, paisajes y valores.

De hecho, algunos usuarios se sorprenden al ver la valoración de Reverte sobre una película "de toros", pero él recalca que no es sobre eso. Asegura que tiempo atrás fue taurino, pero dejó de serlo.

Su mirada sobre "lo español"

No sorprende que La suerte haya captado la atención de Pérez-Reverte, porque algunas de sus obras, como El maestro de esgrima,El húsar o la saga Falcó, exploran precisamente los códigos del honor, la identidad española y el peso de la tradición. De hecho, en sus novelas y artículos, el escritor ha reflexionado a menudo sobre "lo español" y la pérdida de ciertos referentes culturales, temas que la serie aborda desde una óptica contemporánea.

Según él, es una producción que, sin hacer apología de la tauromaquia, utiliza el universo taurino como metáfora de un país en tránsito entre pasado y presente. Su tuit resume, en pocas palabras, el espíritu de una serie que, como buena parte de su propia literatura, indaga en la relación entre destino, carácter y memoria colectiva.