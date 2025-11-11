Ruptura de los Javis tras 13 años de relación: lo que se sabe de la separación

Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (34) han puesto fin a su relación tras 13 años en pareja, según ha adelantado 'El País'. Por el momento, fuentes cercanas a su entorno han confirmado al citado medio que se trata de una ruptura únicamente sentimental, pues la pareja mantendrá todos sus compromisos profesionales, especialmente el actual: su nueva película 'La bola negra'.

Una historia llena de éxitos

Ambrossi y Calvo se conocieron a través de Facebook cuando tenían 25 y 18 años, respectivamente. "Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí 'me gusta mucho tu trabajo y tal'. Bueno, estaba ligando, básicamente", señaló Ambrossi en una entrevista. Pero su amor no surgió ahí, sino que fue un tiempo después.

Esta pareja ha sido una de las más conocidas en España gracias a sus profesiones. Ambos debutaron como pareja artística en el corto 'En la misma cama'. Después dieron el salto a plataformas como Netflix con éxitos como 'Paquita Salas', además de otras producciones, como 'La Llamada'.

La bola negra

Actualmente, ambos están trabajando en esta película, protagonizada por Guitarricadelafuente, Penélope Cruz y Miguel Bernardeu. Según recoge el portal 'filmaffinity', el film narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas diferentes. Historias que están íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.