Ronin FC, el equipo de fútbol que ha creado Ibai Llanos y que quiere ascender a primera división

Ibai Llanos, actualmente el streamer más grande de Twitch con 19,8 millones de seguidores, ha hecho oficial a través de redes sociales cómo se llama su nuevo equipo de fútbol once. El club, Ronin FC, hereda su nombre de la cultura japonesa y es que a los samuráis sin amo de la época feudal se les conocía por ese mismo nombre.

Al igual que su nombre, parece que el streamer tomará este proyecto de forma independiente y es que en uno de los vídeos que ha subido hablando de su nuevo club, asegura que está "solo, no hay nadie más". Insiste en que no hay "ningún inversor ni otro dueño", describe esta andadura en el fútbol once como "un proyecto perfil bajo".

Solo estoy yo, nadie más, ningún inversor ni otro dueño, es proyecto perfil bajo donde solo estamos vosotros y yo

Aunque Llanos todavía no ha confirmado nada, este proyecto no parece interferir con sus otros clubes, ni KOI en eSports ni Porcinos FC en la Kings League, la liga de fútbol 7 de Gerard Piqué. En el primer video del canal de Ronin FC, Ibai asegura que será "un trabajo largo y un trabajo tedioso", por eso, pide "paciencia" a sus seguidores.

¿Dónde y cuándo jugará Ronin FC?

El streamer vasco, en el mismo vídeo donde revela el nombre del club, anuncia que ya están inscritos en la cuarta división de Cataluña. El club ha publicado que se encuentran en el grupo 25 y que el primer partido será el 21 de septiembre a las 12:00 de la mañana contra el Vallirana CF.

El calendario, la clasificación y los resultados, podrán seguirse por la web oficial de la Federación Catalana de Fútbol. Llanos explica que no hay un objetivo claro, "lo hemos creado para hacer contenido y a ver que pasa", asegura. Ronin FC jugará como local en el Campo de Fútbol Municipal 25 de Septiembre en Rubí y según su fundador, "los partidos de Ronin serán totalmente gratis", además de que se podrán seguir por el canal de YouTube del equipo.

Están buscando jugadores

En el mismo vídeo de presentación y en otro posterior, el streamer asegura que siguen buscando jugadores e insta a sus seguidores a mandar vídeos por redes sociales para elegir a diez de ellos. También asegura que "habrá pruebas para entrar al equipo".

Ibai Llanos anima a todos a seguir las cuentas oficiales del club, ya que irán actualizando datos y anunciando los hechos más importantes de cara al inicio de temporada.