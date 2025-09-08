La reacción de Trump a la victoria de Alcaraz ante Sinner se hace viral: su cara lo dice todo

Carlos Alcaraz conquistó el US Open 2025 tras vencer a Jannik Sinner en una final épica que confirmó su regreso a la cima del tenis mundial. En un ambiente colmado de figuras públicas, la atención no solo se centró en el joven tenista español, sino también en la reacción viral del expresidente Donald Trump, cuya expresión sorprendió a todos y generó un gran revuelo en las redes sociales.

Victoria y contexto del US Open 2025

Carlos Alcaraz logró imponerse en el Billie Jean King National Tennis Center con un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 frente a Jannik Sinner, obteniendo así su segundo Grand Slam del año y su sexto título mayor a sus 22 años. Este triunfo representa también su regreso al número uno mundial, un puesto que no ocupaba desde hace casi dos años, consolidando su estatus como el mejor tenista de este curso.

La polémica y viral reacción de Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la final acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad, lo que generó retrasos y abucheos por parte del público. La reacción de Trump al triunfo de Alcaraz fue captada en video y rápidamente se volvió viral: mientras el estadio celebraba, él mostró una expresión sombría y un gesto de desaprobación, muy comentado en redes sociales por su contraste con la euforia general.

Impacto mediático y social

La mezcla de deporte, política y espectáculo quedó patente en esta jornada histórica. La presencia de figuras destacadas del deporte y la cultura española, junto a la inesperada reacción de Trump, añadieron un elemento de interés más allá del propio tenis, subrayando cómo eventos deportivos de alto nivel se convierten también en focos de debate social y político.