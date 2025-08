La reacción de Trump al enterarse de que la actriz Sydney Sweeney es republicana: "Ahora me gusta su anuncio"

La actriz Sydney Sweeney, una de las caras más reconocidas actualmente del mundo del espectáculo por su papel en Euphoria, ha protagonizado el nuevo anunció de American Eagle que ha desatado una gran polémica, llegando incluso a los pasillos de la Casa Blanca.

La pieza publicitaria, que juega con el doble sentido entre genes bajo el lema "Sydney Sweeney has great jeans", ha sido interpretada por sectores como una forma de enaltecer ciertos estándares físicos, delgadez normativa, belleza hegemónica y herencia blanca.

El gobierno estadounidense responde

Steven Cheung, alto cargo del equipo de comunicación de Trump, no tardó en pronunciarse a través de una publicación en su cuenta de X. "Esto es la cultura de la cancelación desatada. Este pensamiento liberal deformado, estúpido y denso es una de las razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de esta mierda", dijo.

¿Qué contaba el anuncio?

En el anuncio, Sweeney explica que "los genes se heredan de los padres a los hijos y determinan cosas como el color del pelo, la personalidad o los ojos. Mis jeans son azules". Aunque la frase parece inofensiva, parte del público la ha entendido como un mensaje encubierto sobre superioridad racial.

Trump entra en escena

Donald Trump, durante una rueda de prensa, fue sorprendido con una pregunta que en un primer momento lo tomo por sorpresa. "¿sabía que Sydney Sweeney está registrada como votante republicana?", dijo el periodista. Tras un instante de desconcierto, Trump respondió "No lo sabía, pero me alegra que me lo dijeras".

Acto seguido, Trump no dudó en alabar el famoso spot de la marca. "Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, me parece que su anuncio es fantástico", dijo entre risas. Incluso aprovechó para lanzar un mensaje de orgullo hacia su partido: "Te sorprendería saber cuánta gente es republicana", concluyó.