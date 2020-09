El mensaje viral de una niña sobre la mascarilla: "No puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse"

"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse", apuntaba una niña ante las cámaras sobre el uso de mascarillas. Un mensaje que se ha vuelto viral en las redes sociales.

El mensaje de una niña entrevistada por la televisión autonómica valencia sobre cómo ha sido volver a las aulas, se ha hecho viral en las redes sociales. La pequeña cuenta lo que supone asistir al colegio con las nuevas medidas sanitarias, y sobre el uso de la mascarilla.

"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse", comentaba la niña ante las cámaras. Acto seguido, las redes sociales se llenaban con este mensaje aplaudiendo las palabras de la menor.