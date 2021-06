La potente lección de vida de Jane Marczewski que emocionó a todo EEUU

"No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz". Sí, al principio parece típica frase de Mr. Wonderfull de psicología de masas. Pero cuándo conoces la historia de quién la pronuncia cambia la percepción por completo. Ella es Jane Marczewski. Hace unos días dejó de ser anónima gracias a su actuación en American's Got Talent que dejó a los jueces y espectadores sin palabras.

Jane tiene 30 años. Hace tres le diagnosticaron un cáncer un 30 de diciembre. Los médicos se mostraron pesimistas porque el tumor se había extendido por pulmones, hígado y espina dorsal. Le dieron seis meses de vida. No perdió la esperanza y dejó su ciudad, Ohio, para marcharse a California a realizar un nuevo tratamiento. Y funcionó. En julio de 2020 anunció que estaba curada. Sin embargo, la enfermedad volvió a reproducirse con extrema crudeza.

La música es una de las pasiones de Jane. A través de ella quiso plasmar su historia. Una historia que quiso compartir en el famoso programa. Y llegó su turno.

Una actuación impresionante

Con una enorme sonrisa salió al escenario. La bienvenida se la dio un miembro del jurado, Howie Mandle. En la presentación le pregunta a la artista a qué se dedica. Ella confiesa que no ha podido trabajar en los últimos años porque ha estado luchando contra el cáncer. "Oh, perdón", le espeta Howie. "No, está todo bien", le dice Jane. Pero no estaba todo bien. "En la última revisión me encontraron algo de cáncer en mis pulmones, hígado y espina dorsal", les confesó Jane que impactó a los jueces por su gran sonrisa a lo que les respondió: "Es importante que soy mucho más que todas las cosas que me pasan".

Se ha presentado con un tema propio llamado “It’s OK”. La canción es muy potente, por ejemplo dice: "Está bien. Si estas perdido,todos estamos un poco perdidos y está bien, no pasa nada·. Un mensaje de optimismo, de querer estar bien hasta en los peores momentos.

Su actuación dejó boquiabiertos a los jueces y a los espectadores. Ella visiblemente emocionada ante el reconocimiento. "Lo más auténtico que he visto", "Algo poderoso y sincero", "me diste escalofríos", "eres deslumbrante, con todo lo que nos has contado no sé que decir", esas fueron algunas de las valoraciones de los jueces.

Jane interrumpió con una frase que resume toda su autenticidad y optimismo: "No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz". Todo terminó con el juez Simon Cowell apretando el botón dorado.

Tras la actuación, Jane revelaba que le han dado un 2% de opciones de supervivencia. Lejos de venirse abajo sigue en su línea: "Un 2 por ciento no es un 0 por ciento. El 2 por ciento es algo y me gustaría que la gente supiera lo increíble que es".