La presentadora que confundió a William Shakespeare con el primer vacunado se justifica: "Me faltó una coma"

El desternillante error de una presentadora argentina a cuenta del escritor William Shakespeare y el primer vacunado contra la covid-19, del mismo nombre, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Y no es para menos, ya que la periodista anunció en directo la muerte del famoso dramaturgo, fallecido en 1616.

En realidad Noelia Novillo (como se llama la presentadora) se refería al primer vacunado contra la covid-19, pero confundió su nombre con el del escritor dando lugar a un error histórico que ha dado la vuelta al mundo y del que se han hecho eco, y mofa, numerosas personalidades. Entre ellos, el escritor Arturo Pérez-Reverte que ha calificado de "auténtica maravilla" el documento televisivo.

Noelia Novillo se justifica

Ante el aluvión de comentarios, la periodista argentina ha intentado, sin éxito, justificar su metedura de pata. "Lo cierto es que se ha viralizado en las últimas horas, seguramente lo han podido ver, una noticia que para mí en realidad sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente", señala en un vídeo. "Me mal expresé, me faltó un punto, me faltó una coma, un paréntesis, quería aclarar algo, fui mal explícita, y la gente por supuesto lo malinterpretó", explica Novillo.