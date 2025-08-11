El piloto Connor Zilisch sufre una aparatosa caída celebrando su victoria y se rompe la clavícula

El joven de 19 años, líder de la clasificación de la temporada, logró su sexta victoria del año en la serie Xfinity el pasado sábado 9 de agosto en el circuito de Watkins Glen, pero su celebración terminó en un accidente.

Al intentar subir al techo de su Chevrolet Camaro No. 88 para posar en la tradicional "Victory Lane", Zilisch perdió el equilibrio y cayó de cabeza al asfalto. Su pie izquierdo quedó atrapado en la red de seguridad de la ventana del piloto, lo que agravó la caída.

El personal médico del circuito actuó rápidamente, estabilizándolo y trasladándolo en ambulancia al centro médico del circuito. Posteriormente, fue derivado a un hospital local para una evaluación más exhaustiva.

Estado de salud y recuperación

Afortunadamente, los escáneres descartaron lesiones cerebrales. Zilisch confirmó en sus redes sociales que sufrió una fractura de clavícula, pero se mostró agradecido por la rápida atención médica recibida y expresó optimismo sobre su recuperación.

Como consecuencia de la lesión, Zilisch no participó en la carrera de la Copa NASCAR programada para el domingo 10 de agosto. El equipo Trackhouse Racing retiró su coche No. 87 de la competición, deseándole una pronta recuperación.

Este incidente resalta los riesgos inherentes al automovilismo, incluso en momentos de celebración. A pesar de la caída, Zilisch se mantiene como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la NASCAR.

Otro punto de vista

En las redes sociales se ha difundido otro punto de vista de la caída de Connor.