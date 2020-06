Pablo Alborán confiesa en Instagram que es homosexual: "Necesito ser un poco más feliz de lo que ya era"

Pablo Alborán ha confesado en un vídeo de Instagram que es gay. "Muchas veces nos hemos olvidado del amor que nos une y hoy, desde ese amor, me gustaría contaros algo muy personal: soy homosexual".

El cantante explica que hace esta confesión sobre todo por él. Ha dicho que necesita ser un poco más feliz de lo que ya era y que mucha gente lo supone, lo sabe o le da igual.

Confiesa también que en su casa siempre ha tenido la libertad de amar a quien ha querido y de dedicarse a lo que ha querido. "Jamás me he sentido discriminado en mi trabajo, en mi compañía de discos, pero desgraciadamente, mucha gente no lo vive así y espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

Asegura que cualquiera se puede sentir identificado con sus letras, porque la música es libre y quiere sentirse igual de libre que sus canciones. "Quiero ser consecuente, coherente y lo más responsable posible consigo mismo", dice.

Por último, agradece el cariño y apoyo a sus fans y termina con el mensaje: "A vivir, que la vida se va".

