La opinión viral de Ramón García sobre el disco 'Motomami' de Rosalía: "Me parece una mierda"

La opinión de Ramón García sobre el nuevo disco de Rosalía no ha pasado desapercibida. El mítico presentador de televisión ha dejado claro su parecer sobre 'Motomami', el último trabajo de la autora española.

"A mí el disco me parece una mierda", comentó el presentador en pleno programa de 'En Compañía', donde se sinceró acerca del álbum de Rosalía y dejó claro que 'Motomami' no es de su gusto.

El presentador argumentó por qué le parece "una mierda" el nuevo disco: "A mí me lo parece, eh. Y yo siempre he sido defensor de Rosalía, y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho".

"Igual vende mucho y vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía", finalizó el presentador.