Oasis se mofa de la kiss cam de Coldplay: "Aquí nos da igual con quién estés"

Otra pulla más que echa leña a la histórica rivalidad entre Oasis y Coldplay. Aprovechando la situación, Liam Gallagher no perdió la oportunidad de lanzar una provocadora declaración durante el concierto de reencuentro de Oasis en Heaton Park, Manchester. El vocalista preguntó al público: "¿Tenemos alguna parejita por ahí?", para luego añadir: "Tranquilos, no tenemos esa mierda de cámara del beso al estilo Coldplay. Nos da igual con quién se estén juntando, con quién se estén metiendo. No es asunto nuestro".

Este dardo llega justo después del polémico incidente ocurrido el 16 de julio durante un concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Boston, donde la llamada "kiss cam" captó supuestamente a Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, en una escena cariñosa con su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot. Ambos trataron de ocultarse, y esto desató un escándalo masivo en redes sociales. Porque teniendo en cuenta la reacción de ambos, la infidelidad, sea por la parte que sea, era evidente.

El propio Chris Martin, al percatarse de la incomodidad de la pareja en pantalla, comentó desde el escenario: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos". A raíz del escándalo, Byron fue suspendido y poco después presentó su renuncia como CEO. Además, se difundió un supuestocomunicado de disculpa, pero horas después se descubrió que era falso.

En reacción, Liam Gallagher no se contuvo. En su show del 20 de julio, insistió en que Oasis no utiliza ese tipo de recursos para exponer a su público: "No tenemos la cámara de Coldplay… No nos importa con quién estén, con quién se estén cosquilleando o con quién se estén metiendo".

Otra más de esas pullas cruzadas entre ambas bandas, ya que en otras ocasiones Gallagher ha calificado a Coldplay como "aburridos" o "demasiado suavizados".