La novela turca que ha encandilado a Arturo Pérez-Reverte: "Para marujos como yo"

El escritor ha confesado estar sorprendentemente enganchado a esta superproducción turca. Reconoce que, tras ver"solo tres capítulos", la serie "está muy bien hecha" y le está "gustando mucho".

Tomás Sanjuán

Madrid |

La última sensación televisiva de Netflix también ha conquistado a uno de los escritores más influyentes de España. Arturo Pérez-Reverte ha confesado en sus redes sociales que está enganchado a Old Money, la nueva telenovela turca que se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno en octubre de 2025.

Old Money es una superproducción turca de ritmo ágil, ambientación lujosa y una trama que combina romance, poder y traiciones familiares. Desde su lanzamiento, ha sido número uno en 19 países, convirtiéndose en uno de los éxitos internacionales más sólidos de Netflix en 2025.

La historia sigue a Nihal, interpretada por Aslı Enver, una joven diseñadora que regresa a Turquía para intentar salvar a su padre de una complicada deuda. Su misión: diseñar un yate para una prominente familia de Estambul. En ese proceso entra en escena Osman (Engin Akyürek), un magnate hecho a sí mismo, símbolo del "dinero nuevo", cuya presencia tambalea los rígidos cimientos de la élite tradicional del país. Entre ambos surge una relación marcada por la atracción, el choque de mundos y el peso de los secretos familiares que rodean a las viejas dinastías turcas.

El reparto, uno de los puntos fuertes de la serie, está encabezado por Engin Akyürek y Aslı Enver, dos de las estrellas más reconocidas del audiovisual turco. Junto a ellos figuran Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Selin Şekerci y Sedef Avcı. La historia está escrita por Meriç Acemi, conocida por Love 101, y dirigida por Uluç Bayraktar, bajo el sello de TIMS & B Productions, una de las productoras más prestigiosas del país.

La primera temporada consta de ocho episodios de entre 36 y 50 minutos, un formato más breve de lo habitual para las producciones turcas. Netflix todavía no ha confirmado una segunda temporada, pero este éxito global y que tenga el final abierto apuntan a una probable continuidad de cara a 2026. De momento son ocho capítulos, pero tres han sido suficientes para enganchar a Pérez-Reverte.

