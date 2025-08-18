Una niña en Colombia es bautizada como "Chat Yipití", el primer nombre inspirado en la IA

La historia de una bebé colombiana ha dado la vuelta al país —y más allá— después de que sus padres decidieran inscribirla en el registro civil con el nombre de "Chat Yipití". El insólito caso del primer niño que hace referencia a este servicio de inteligencia artificial rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde miles de usuarios han comentado entre bromas, sorpresa y críticas la elección poco común.

El curioso nombre de la niña nacida en la localidad de Cereté, con un guiño sonoro a la tecnología y al slang digital, ha abierto un debate sobre los límites de la originalidad al bautizar a los hijos. Mientras algunos usuarios celebran la creatividad de los padres, otros advierten de posibles repercusiones negativas para la niña en su vida escolar y adulta.

Debate sobre nombres extravagantes

Desde hace décadas el registro de nombres poco habituales vinculados a modas y personajes de ficción ha ido en crescendo, celebridades internacionales o incluso términos relacionados con la tecnología. Casos como bebés llamados "Facebook", "Ender" o "Gokú" ya habían generando polémica en el pasado.

Expertos en sociología señalan que este fenómeno refleja la influencia de la cultura digital y el deseo de algunos padres de dotar a sus hijos de una identidad única frente a la globalización de nombres más tradicionales.

Por su parte, juristas recuerdan que en Colombia existe un marco legal que permite a los funcionarios del registro civil oponerse a inscribir nombres que puedan ser ofensivos, ridículos o que atenten contra la dignidad del menor. Sin embargo, el nombre de logró cruzar la barrera burocrática y figurar oficialmente en documentos legales.

Un fenómeno 100% viral

El bautizo de la pequeña no solo fue registrado en actas, sino que ahora se ha convertido en tendencia en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde se multiplican memes y teorías cómicas. Desde canciones improvisadas hasta montajes sobre su futuro como "la primera influencer nativa digital", el caso de "Chat Yipití" parece tener asegurada su permanencia en la cultura popular.