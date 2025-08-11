Nicki Nicole aparece por sorpresa en el Gamper en medio de los rumores por su posible relación con Lamine

El Estadi Johan Cruyff vivió este domingo algo más que el último amistoso del Barça antes de arrancar LaLiga, la presencia inesperada de la cantante argentina Nicki Nicole.

La artista de 24 años, con más de 21 millones de seguidores en Instagram y un enorme tirón entre el público joven, llegó a la grada acompañada por tres amigos, entre ellos, se encontraba Bizarrap. Todos ellos lucían la camiseta azulgrana con el nombre de Lamine Yamal.

El gesto, como era de esperar, no paso desapercibido en pleno auge de las especulaciones sobre su relación con el jugador, que acaba de cumplir la mayoría de edad.

Cerca de su familia

La ubicación de la cantante no fue casual, se sentó en la misma zona del entorno cercano del futbolista, entre familiares y amigos, desde donde siguió la contundente victoria del conjunto blaugrana (5-0) frente al Como de Cesc Fàbregas. Allí, charló, se rió y disfrutó de la actuación del 10 del Barcelona, autor de dos goles y protagonista absoluto del Trofeu Joan Gamper.

Vínculos más allá del futbol

No es la primera vez que coinciden. El pasado 12 de julio, Nicki Nicole estuvo en la fiesta privada con la que Lamine celebró sus 18 años en la comarca del Garraf. El club también tuvo un gesto hacia la artista que, junto a Bizarrap, recibió una camiseta personalizada con su nombre y poso con Joan Laporta y la mascota oficial, CAT.

Un detalle en el móvil que incendió las redes

La expectación creció aún más cuando circulo en redes una imagen de teléfono de Lamine a su llegada al estadio. En ella, el fondo de pantalla mostraba a una joven con un gran parecido a Nicki Nicole.

Un verano de portadas para Lamine Yamal

Más allá del campo, el joven talento de Rocafonda ha sido protagonista de un verano muy intenso. Ha aparecido en titulares por sus vacaciones en Italia con influencer Fati Vázquez, doce años mayor que él, y por sus continuas apariciones en actos sociales.