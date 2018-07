Nathan, el niño de 5 años que dona todos los regalos de su cumpleaños a los niños huérfanos

La generosidad no entiende de edades. Con solo cinco años, decide renunciar a sus regalos de cumpleaños para ayudar a los niños huérfanos de Edimburgo.

Nathan Hill celebró su cumpleaños el 28 de mayo, pero este pequeño decidió comprar juguetes con el dinero que le dieron sus familiares y amigos en su cumpleaños. La madre del niño de cinco años, Julie Innes, le dijo que había niños sin padres y sin recursos y el pequeño decidió actuar.

Fue a una tienda y compró todo tipo de juguetes; coches, muñecas, dinosaurios de plástico y los llevó a un centro de donación. Según la madre de Nathan, la idea le vino una noche cuando ella le explicó que en su ciudad vivían niños sin recursos, "me preguntó si había niños que no tenían todo lo que el tenía", afirma la madre 27 años," fue entonces cuando me dijo que quería comprarles juguetes con el dinero de su cumpleaños".

Nathan se puso muy triste cuando se enteró de que algunos niños han crecido sin sus padres y quería hacer algo para ayudarlos. Fue así como el pequeño decidió dar juguetes a los niños de su ciudad, en Edimburgo, que no tenían padres, por lo que estableció contacto con una asociación que ayuda a los niños huérfanos.

El director de la fundación se sorprendió por la bondad de Nathan y le dio las gracias por la donación, "es fantástico que Nathan renunciara a sus regalos de cumpleaños para ayudar a otros niños", aseguró Hawys Kilday, "la donación de Nathan está ayudando a continuar nuestro trabajo y nos aseguramos de que ningún niño se quede sin su juguete".

Su generosidad ha inspirado a los amigos de su madre y a sus compañeros de trabajo, después de que publicara la hazaña de su hijo en Facebook. Sin lugar a dudas este pequeño niño de gran corazón hizo feliz a su familia y a los niños que más lo necesitaban.