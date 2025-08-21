Muere Frank Caprio, el juez que conquistó a Internet con su bondad

Frank Caprio, el magistrado que revolucionó la imagen de la justicia gracias a su trato compasivo y humano en el Tribunal Municipal de Providence, falleció este miércoles 20 de agosto rodeado por sus seres queridos, tal y como anunciaron sus familiares en sus redes sociales oficiales.

El juez, apodado "el más amable del mundo", se convirtió en un fenómeno viral debido a la forma en la que resolvía casos menores, mostrando cercanía y comprensión con los acusados en televisión e Internet.

Una figura viral y cercana

Caprio fue juez en Providence, Rhode Island, desde 1985 y saltó a la fama con su programa "Caught in Providence", nominado a un Emmy diurno en 2021, donde resolvía infracciones de tráfico y otras faltas con una mezcla particular de compasión y sentido del humor. Sus vídeos acumularon millones de reproducciones, convirtiéndose en un referente mundial de cómo la justicia puede ejercerse con humanidad y empatía.

Los momentos virales más destacados del juez Frank Caprio

Frank Caprio protagonizó infinidad de escenas virales que recorrieron el mundo digital y colocaron el rostro humano de la justicia en el centro de la conversación pública. Entre los más recordados se encuentran sus sentencias compasivas hacia personas vulnerables, como el caso de una madre que no podía pagar una multa y a quien Caprio absolvió tras escuchar su historia personal.

Otro caso conocido giró en torno a un hombre de 90 años que cometió un delito al llevar a su hijo discapacitado al hospital para un tratamiento contra el cáncer. Apiadado por la historia del acusado el juez Caprio le absolvió al comprobar que este sólo cogió el vehículo por extrema necesidad y al ser el único responsable a cargo de un varón de 63 años.

Sus diálogos repletos de humor con niños o sus emotivos consejos a jóvenes infractores. Sus audiencias, retransmitidas y compartidas millones de veces, mostraron episodios en los que resolvía casos preguntando por la opinión de los hijos pequeños de los acusados, generando momentos entrañables y espontáneos que sedujeron a la audiencia de todas las edades.

Un adiós emotivo

El mensaje de despedida de su familia en Instagram destaca que "falleció pacíficamente después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio marcó la vida de millones a través de su trabajo en los juzgados y más allá".

En sus últimos días, el propio Caprio publicó un vídeo desde el hospital pidiendo a sus seguidores que lo recordaran en sus oraciones, mostrando hasta el final su calidez y fe en el poder de la comunidad.

Un legado de justicia con humanidad

El juez Caprio, que provenía de una familia humilde de origen italiano y trabajó de limpiabotas antes de estudiar Derecho, impartió justicia durante casi cuatro décadas en Rhode Island. Su enfoque pedagógico y compasivo inspiró a millones y dejó una huella imborrable tanto en quienes comparecieron ante él como en quienes siguieron su ejemplo en todo el mundo.

Su muerte supone la despedida de un jurista querido, respetado y admirado internacionalmente, que demostró que la bondad también puede ser la mayor virtud en la sala de un tribunal.