Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, madre a los 21 tras adoptar un hijo junto a su marido

La protagonista de la aclamada serie 'Stranger Things', Millie Bobby Brown (21 años), junto a su marido, Jake Bongiovi (23 años) (el hijo de Jon Bon Jovi) han anunciado que han sido padres tras adoptar a un bebé. Lo han anunciado a través de una publicación en Instagram. En pocas horas, el post ha alcanzado más de dos millones de likes y han tenido que suprimir los comentarios tras el aluvión de mensajes que recibieron tras el anuncio.

"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad. Y de repente fueron tres".

En 2024 la boda y en 2025 el hijo

La pareja tras comprometerse en una boda íntima en 2024, a la que solo asistieron sus familiares más cercanos. Tras tan solo un año de matrimonio, la pareja ha decidido dar el siguiente paso en su relación y crear una familia. Todavía no han anunciado ni la edad ni el nombre de la pequeña.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2021 (cuando la actriz tenía 17 años y el actor 19 años). Dieron a conocer su relación, en marzo de 2022, tras posar juntos en la alfombra roja de los Premios Bafta y dos años después se daban el sí quiero en La Toscana.

Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí

La actriz británica nunca ha ocultado sus deseos de ser madre y hace unos meses ofrecía una entrevista en la que dejaba ver que dentro de poco agrandarían la familia, a pesar de estar en un gran momento profesional. "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí. Quiero centrarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia", anunció en la entrevista.

"Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente, está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar", añadió la actriz.

La llegada de su primera hija coincide con el inminente estreno de la quinta y última temporada de la serie que la hizo saltar al estrellato, 'Stranger Things'. Se espera que la producción de Netflix salga entre febrero y marzo de 2026.