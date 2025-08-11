Maluma detiene uno de sus conciertos para regañar a una madre por llevar a su bebé: "La próxima vez..."

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, se ha hecho viral recientemente tras detener uno de sus conciertos para regañar a una madre que había llevado a su bebé de un año al evento.

El cantante de 31 años, que ya es padre, ha sido claro: "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Su bebé no sabe ni siquiera qué está haciendo aquí", dice con el micrófono en la mano.

"La próxima vez protéjale los oídos o algo", le recrimina el cantante a la madre, puesto que una exposición temprana a fuertes ruidos podría dañar el sistema auditivo de los niños, ya que aún está en desarrollo. "Creo que es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Lo digo con todo el cariño y respeto, ya que soy papá", concluye el artista.

Por qué es importante proteger los oídos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva por exposición prolongada a música de lato volumen, sobre todo en eventos multitudinarios, como conciertos, o a través de auriculares.

De acuerdo con lo publicado por el QuirónSalud, lo más adecuado es controlar la intensidad del sonido y la duración de la exposición. La OMS recomienda no superar los 85 decibelios (dB) durante más de ocho horas, pero los conciertos suelen alcanzar entre 95 y 103 dB, con picos de hasta 120 dB. A estos niveles, los daños auditivos pueden aparecer en tan solo 15 minutos.

Por esta razón es importante proteger los oídos de los más pequeños en todo tipo de eventos. Lo ideal es hacerlo con auriculares especiales para silenciar el ruido que entra del exterior, aunque la medida más segura es no llevarlos.