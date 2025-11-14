Luis Rubén, actor y tío de Rubiales, habla tras el ataque: "Estoy muy bien, como si hubiera estado 15 días en Benidorm"

Las tensiones familiares en torno al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, saltaron a la luz pública tras un polémico episodio protagonizado por su tío, Luis Rubén Rubiales, que le lanzó huevos durante la presentación del libro del exdirigente.

Más allá del incidente, Luis Rubén, actor de profesión, ha ofrecido sus primeras declaraciones mostrando una actitud sosegada y desafiante, mientras expone la fractura profunda que atraviesa la familia Rubiales.

Primeras declaraciones tras el ataque

Al salir de los juzgados de Plaza Castilla, Luis Rubén declaró a los micrófonos de Telecinco: "Estoy muy bien, como si me hubiera venido de estar 15 días de vacaciones en Benidorm". Aseguró tener "energía positiva" y estar "tranquilo, un poco cansado y ya está".

Con respeto a la decisión del exjugador y directivo de no denunciarlo, preguntó con desafío: "¿Por qué me va a denunciar? Dígamelo usted, ¿por qué me va a denunciar?" y agregó que ha hablado con su familia para confirmar que está bien, aunque destacó que ciertos temas "no se pueden hablar por teléfono".

Quién es Luis Rubén, tío de Luis Rubiales

Luis Rubén es hermano menor del padre de Luis Rubiales, lo que establece su vínculo familiar por línea paterna directa. Cuenta con unos 48 años y es actor, habiendo participado en campañas publicitarias y programas de televisión.

Varias fuentes lo relacionan con series muy populares como "La que se avecina", "Cuéntame" o "El ministerio del tiempo", aunque dichas participaciones no están confirmadas de manera oficial. Reside con su madre, abuela de Luis Rubiales, quien sufre la ruptura familiar que se ha profundizado recientemente.

Una familia fracturada y una guerra abierta

Este episodio forma parte de una lucha interna visible entre miembros de la familia Rubiales. Luis Rubén, Luis Rubiales y otro tío, Juan Rubiales, mantienen un conflicto público que incluye denuncias y querellas cruzadas. La madre de Luis Rubén, abuela paterna de Rubiales, está especialmente afectada por esta fractura.

El acto de Luis Rubén es interpretado como un intento de poner en evidencia la división y el dolor que viven en privado, ofreciendo una muestra más de las tensiones que rodean al expresidente federativo.