La llamativa reflexión que hace Serrat sobre Sánchez: "¿Tú has visto...?"

El conocido cantante español Joan Manuel Serrat se ha pasado por el programa de 'El Gran Wyoming' en 'La Sexta' para hablar sobre su vida desde que se retiró de los escenarios.

Preguntado por si alguna vez se ha planteado entrar en política y presentarse a unas elecciones como presidente, el cantante asegura que no está "en condiciones de ejercer ningún cargo de responsabilidad" por las consecuencias que implica. "Ni de la comunidad de vecinos", respondió Serrat a la pregunta de Thais Villas.

¿Has visto cómo se ha puesto el presidente en cuatro días?

Según el cantante, entrar en política y asumir un cargo de tal magnitud conlleva "madrugar mucho, descuidar mucho a la familia y estar a disposición" todo el tiempo.

"¿Has visto cómo se ha puesto el presidente en cuatro días?", preguntaba Serrat. "Se nos ha quedado chupado el hombre. Decían que se ha maquillado y yo creo que se está quedando en los huesos", respondía Villas.

Qué haría Serrat si fuera presidente

A la pregunta de qué medidas tomaría el cantante si tuviera la oportunidad de ostentar el cargo durante 24 horas, Serrat ha defendido que trabajaría en "la vivienda y el trabajo". Además, considera que "habría que hacer una ley de inmigración que agilizara trámites para aquellos que por razones distintas tienen que dejar el lugar donde viven para buscar un sitio donde dejar la vida".