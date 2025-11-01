Lamine Yamal y Nicki Nicole ponen fin a su relación

El jugador del FC Barcelona y la cantante Nicki Nicole han puesto fin a su relación. Así lo ha confirmado el futbolista después de que en los últimos días hayan circulado varios rumores sobre infidelidad tras un viaje a Milán. Después de unos meses juntos, la pareja ha decidido poner punto y final a su romance.

"No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya", ha señalado el futbolista en declaraciones al periodista Javi Hoyos. "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", ha zanjado.

Una relación breve

A pesar de haber acaparado los medios de comunicación con su romance, lo cierto es que la relación entre Nicole y Yamal ha sido breve. En agosto de 2025, el futbolista del Barça publicó una foto en 'stories' junto a la cantante en su perfil de Instagram, confirmando así su romance.

El jugador de 18 años eligió entonces el día del cumpleaños de la que entonces era su pareja, el 25 de agosto. Una foto en la que ambos aparecían muy juntos, donde ella le coge la mano izquierda y él le agarraba la cintura con la derecha.

La confirmación de su relación llegaba después de que ambos hubieran sido pillados disfrutando de un viaje en Mónaco, donde fueron fotografiados paseando por la ciudad. Desde entonces, la relación entre el futbolista y la cantante desató todo tipo de comentarios, especialmente dirigidos a la diferencia de edad entre ambos.

Del amor a la ruptura

El pasado mes de septiembre, durante la alfombra roja de un desfile de Desigual, la cantante aseguraba que se encontraba "muy enamorada" del futbolista. Era la primera vez que hablaba sobre su relación con el jugador, poniendo entonces fin al rumor de una posible ruptura que hoy ya es realidad.