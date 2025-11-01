RUPTURA

Lamine Yamal y Nicki Nicole ponen fin a su relación

La pareja ha puesto punto y final a su romance tras varios meses juntos

Nuevo posible amorío de Lamine Yamal: El jugador de Barça y su romance con la cantante argentina Nicki Nicole

Nicki Nicole aparece por sorpresa en el Gamper en medio de los rumores por su posible relación con Lamine

La última publicación de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

ondacero.es

Madrid |

Nuevo posible amorío de Lamine Yamal: El jugador de Barça podría tener un romance con la cantante argentina Nicki Nicole
Montaje Lamine Yamal y Nicki Nicole | ondacero.es

El jugador del FC Barcelona y la cantante Nicki Nicole han puesto fin a su relación. Así lo ha confirmado el futbolista después de que en los últimos días hayan circulado varios rumores sobre infidelidad tras un viaje a Milán. Después de unos meses juntos, la pareja ha decidido poner punto y final a su romance.

"No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya", ha señalado el futbolista en declaraciones al periodista Javi Hoyos. "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", ha zanjado.

Una relación breve

A pesar de haber acaparado los medios de comunicación con su romance, lo cierto es que la relación entre Nicole y Yamal ha sido breve. En agosto de 2025, el futbolista del Barça publicó una foto en 'stories' junto a la cantante en su perfil de Instagram, confirmando así su romance.

El jugador de 18 años eligió entonces el día del cumpleaños de la que entonces era su pareja, el 25 de agosto. Una foto en la que ambos aparecían muy juntos, donde ella le coge la mano izquierda y él le agarraba la cintura con la derecha.

La confirmación de su relación llegaba después de que ambos hubieran sido pillados disfrutando de un viaje en Mónaco, donde fueron fotografiados paseando por la ciudad. Desde entonces, la relación entre el futbolista y la cantante desató todo tipo de comentarios, especialmente dirigidos a la diferencia de edad entre ambos.

Del amor a la ruptura

El pasado mes de septiembre, durante la alfombra roja de un desfile de Desigual, la cantante aseguraba que se encontraba "muy enamorada" del futbolista. Era la primera vez que hablaba sobre su relación con el jugador, poniendo entonces fin al rumor de una posible ruptura que hoy ya es realidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer