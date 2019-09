Kevin Spacey canta 'La Bamba' junto a la tuna de la Facultad de Derecho de Sevilla

kevin ok / kevin ok

Desterrado de Hollywood tras sus polémicas por presunto acoso sexual que provocaron el movimiento 'Me too', el actor Kevin Spacey ha sorprendido a todos en Sevilla. Spacey se atrevió a entonar 'La Bamba' junto a la tuna de la Facultad de Derecho de Sevilla. La fiesta estaba montada y la diversión no podía faltar. Inmortalizar el momento fue imprescindible.

Los integrantes de la tuna aprovecharon dichas imágenes para comentar lo ocurrido a través de las redes sociales sin poder dejar de lado su asombro.