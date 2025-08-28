José Elías lanza una crítica sobre el hecho de tener una segunda residencia: “Es una gilipollez”

El empresario José Elías, presidente de Audax Renovables y propietario de otros negocios como los supermercados La Sirena, habló sobre el hecho de tener una segunda residencia en el podcast The Wild Project, de Jordi Wild.

Durante la conversación, el multimillonario explicó que, pese a su éxito empresarial, no es partidario de acumular propiedades y que, de hecho, considera un error contar con una segunda residencia. "Yo tengo una única casa porque llegué a la conclusión de que tener una segunda residencia era una gilipollez", afirmó con contundencia.

Elías argumentó que, en lugar de invertir en una vivienda extra, prefiere disfrutar de viajes puntuales junto a su familia. "Yo, cuando quiero ir, voy y pago el hotel. Me encanta Andorra, me encanta Formentera… Me he propuesto estos próximos 10 o 15 años viajar como un cabrón con mi familia", señaló. El empresario, que asegura hacer tres viajes al año, considera que esa libertad compensa más que mantener una propiedad vacacional.

Su residencia habitual

El magnate también compartió detalles de su residencia habitual, una finca de 41 hectáreas con una vivienda de unos 500 metros cuadrados, piscina de 50 metros y sala de cine incluida. "Yo estoy cómodo en mi casa y disfruto mi casa. Para mí, con una basta", explicó, destacando que ha invertido en mejorar su hogar principal para convertirlo en su refugio.

Elías subrayó una filosofía de vida centrada en la experiencia antes que en la acumulación de bienes. "Con una casa basta cuando entiendes que el valor real está en cómo vives, no en cuántas propiedades tienes", concluyó.