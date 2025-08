Jorge Cadaval, de Los Morancos, sufre las consecuencias del reto viral de defecar en las piscinas: "La gente..."

Lo que para muchos habría sido solo un incidente vergonzoso y maloliente, Jorge Cadaval ha conseguido transformarlo en una escena tan surrealista como desternillante. El humorista sevillano y miembro de Los Morancos subió a TikTok una historia que bien podría haberse quedado en el típico "cosas del verano", si no fuera porque, más allá de las carcajadas, su relato deja una advertencia importante.

"A mí me ha hecho gracia escatológicamente, la verdad. Resulta que bajo el otro día y me encuentro la piscina de mi urbanización cerrada y entonces digo: ¿por qué está cerrada la piscina? Dice: 'No, porque han encontrado un mojón. Han cerrado la piscina porque las aguas con el mojón se puede coger hasta salmonelosis", empieza contando Cadaval en su vídeo.

El reto viral que obliga a cerrar piscinas enteras

Lo que Jorge desconocía es que podría tratarse de un reto viral que ya ha obligado a cerrar varias piscinas por motivos de seguridad sanitaria. La broma, lejos de ser inofensiva, implica protocolos de desinfección que pueden mantener clausurada una instalación hasta 48 horas.

"Que me he enterado luego, yo de esto no tenía ni idea. Habrá sido un chiquillo, no podría aguantarse más y el mojón se ha ido para fuera. Según me han dicho, el mojón era el Juan Sebastián ElCano con la princesa Leonor encima y todo de grande que era el mojón", añade el humorista, entre risas y con su estilo característico.

La piscina vacía… y todos mirando el mojón

Más allá de la risa fácil, Cadaval no deja pasar la reacción colectiva que se produjo tras la evacuación. Lo que podía haberse quedado en una huida general, acabó siendo una escena digna de sketch.

"Claro, la gente salió despavorida de la piscina cuando escucharon mojón. Todo el mundo fuera. Cuando la piscina se quedó absolutamente vacía de gente, ¿qué hace la gente en vez de quitarse de en medio? Hacen coro para ver el mojón. Resulta que la gente va a mirar el mojón", explica perplejo.

Una escena surrealista

La escena, por increíble que parezca, refleja lo impredecible del comportamiento humano. Y Jorge, fiel a su estilo, lo aprovecha para cerrar el relato con su toque. "Está muy bien que tú en tu váter cuando tú te levantas de hacer tus necesidades, miras para atrás, porque eso es tuyo, lo has parido tú. Pero en la piscina... bueno, cosas que pasan en verano. Hemos tenido este año un mojón en la piscina".

Consecuencias sanitarias reales

Aunque el episodio suene a Sketch de Los Morancos, la realidad es que los es que los socorristas y responsables de mantenimiento llevan tiempo alertando del problema. Cualquier deposición en una piscina, ya sea sólida o líquida, implica riesgo de infecciones como E. coli, Salmonella o Cryptosporidium, y requiere la activación inmediata de protocolos de desinfección y cierre.