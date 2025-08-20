Jesús Calleja estalla contra los bulos: "No tengo ninguna empresa de placas solares"

Jesús Calleja ha roto su silencio en redes sociales tras la difusión de un bulo que le vinculaba con empresas de energías renovables y que le acusaba, incluso, de alegrarse por los incendios forestales para poder comprar terrenos calcinados e instalar placas solares. El aventurero y presentador ha publicado un vídeo en el que niega categóricamente estas acusaciones y anuncia medidas legales contra los responsables.

"Las únicas placas solares que tengo están en mi casa"

Calleja comienza negando con rotundidad las acusaciones, y reconoce que tiene placas solares, pero en su casa: "Para empezar ya os digo yo que no tengo ninguna empresa de placas solares de nada. Las únicas placas solares que yo tengo son las que tengo en el tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder utilizar la energía que cae encima de mi tejado".

Anuncia denuncias y medidas legales

El presentador asegura que no va a quedarse de brazos cruzados. "Resulta que es facilísimo denunciar a un tipo que te hace un bulo. Cuando el bulo es bulo, es muy fácil localizar quién es el que lo ha hecho. Pues en este caso, este que ha soltado hasta barbaridades ya está localizado y tendrá la pertinente denuncia que le va a caer, investigación y condena", avisa.

En su mensaje, Calleja reflexiona sobre cómo funcionan los bulos en internet: "Desde que están las redes sociales los bulos son cada vez más intensos y es como un caldo de cultivo porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo". Además, denuncia que muchos de ellos se difunden por intereses económicos: "Si me invento una cosa gorda, cuanto más gorda y siniestra mejor, sé que voy a tener una viralización y entonces lo monetizo y gano dinero. Y el tipo que ha hecho el bulo se está forrando a cuenta de vosotros los que lo habéis creído".

El leonés anuncia un cambio de estrategia: "No va a ser la primera denuncia. Va a haber más porque tenemos localizados otros bulos igual de bestias. A partir de ahora la estrategia cambia: un bulo gordo, un bulo chungo, a por él".

El presentador concluye con una advertencia a sus seguidores: "Ojo con los bulos". Y se compromete a narrar públicamente todo el proceso judicial como forma de escarmiento: "Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, verás cómo se le quita la tontunez de hacer estos bulos".