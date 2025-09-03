Javi Poves vuelve a liarla con su terraplanismo: "Se van a dar cuenta del tocomocho"

El exfutbolista y actual entrenador del Colonia Moscardó, Javi Poves, se ha vuelto a hacer viral con su terraplanismo de siempre, esta vez en el plató de El Chiringuito de Jugones. Él insiste en sus teorías terraplanistas respondiendo a preguntas de los espectadores enviadas a través de redes sociales.

A la cuestión de cómo es posible dar la vuelta al mundo si la Tierra fuera plana, Poves respondió que se trata de "los barcos circunnavegan, dan círculos en el mar" realizados por barcos y aviones. Y, ante el argumento habitual de que los barcos desaparecen por el horizonte debido a la curvatura terrestre, el madrileño lo achaca a un fenómeno de "resolución óptica" y "distancia focal".

Otro usuario le preguntó si la Luna también es plana. "Yo nunca he visto el otro lado. Ni tú ni nadie", replicó.

A preguntas sobre rutas aéreas, el entrenador volvió a responder con ese tono desafiante que le caracteriza: "Que cojan una regla y que tiren en un modelo de Tierra plana. Se van a dar cuenta del tocomocho", insistió.

Poves, que hace años fundó el Flat Earth FC, sigue aprovechando cualquier altavoz mediático para defender sus teorías.

En los terrenos de juego, continúa sancionado tras su último enfrentamiento con un árbitro.