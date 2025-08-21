Incendia la barra de un bar en Sevilla porque no tenían "mayonesa" para su montadito

Un simple montadito casi acaba en tragedia en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de provocar un incendio en el bar Las Postas porque, según los testigos, los camareros le informaron de que no disponían de "mayonesa ni kétchup" para acompañar su pedido.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde, cuando el individuo pidió dos montaditos y dos cervezas en el establecimiento. Tras preguntar por salsas, los trabajadores le explicaron que el bar, especializado en desayunos y cafés, no ofrecía ese tipo de acompañamientos.

De la barra a la gasolinera y vuelta con gasolina

El dueño del local, José Antonio Caballero, relató que, en un primer momento, el cliente pareció aceptar la respuesta con normalidad. Sin embargo, poco después se dirigió a una gasolinera cercana, donde llenó de combustible una botella de plástico. Al regresar al bar, exigió de nuevo salsa para su bocadillo y, al recibir otra negativa, derramó la gasolina sobre la barra y prendió fuego.

"Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde… fue tremendo", explicó Caballero, que difundió las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad.

Daños entre 7.000 y 10.000 euros

El estallido de las llamas causó importantes destrozos en mobiliario y maquinaria, que el propietario cifra entre 7.000 y 10.000 euros. Sin embargo, subrayó que lo material "es lo de menos":

"Lo importante es que no ha habido heridos. Imagínate si llega a afectar a alguien", declaró.

Gracias al apoyo de clientes y al trabajo contrarreloj del personal, el local pudo reabrir sus puertas a primera hora de este jueves.

El agresor, herido y detenido

El propio autor del incendio sufrió quemaduras en una mano durante el ataque. Fue reducido por varios jóvenes alertados por el personal del bar hasta que acudió la Guardia Civil, que lo trasladó a un centro de salud y posteriormente lo dejó bajo custodia.

Está previsto que pase este viernes a disposición judicial por presuntos delitos de daños e incendio con peligro para las personas.