Un hombre sorprende a su esposa, enferma de esclerosis múltiple, con un flashmob diciéndole que es "preciosa"

el vídeo se ha hecho viral

Carl Gilberton, marido de Laura, enferma de esclerosis múltiple, ha decidido celebrar su décimo aniversario sorprendiendo a su mujer mediante un flashmob en el que estudiantes universitarios de ciencias escénicas le han cantando el 'Just the way you are' de Bruno Mars, que se traduce en "tal y como eres". El vídeo se ha vuelto viral y ha emocionado al mundo.