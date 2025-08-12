La historia viral de Cecilia Sopeña, la ciclista e influencer erótica que quiere borrar su huella digital: "Tengo derecho al olvido"

El caso de Cecilia Sopeña, corredora con un palmarés nacional y presencia masiva en redes, cristalizó en un comunicado público en el que enuncia el "derecho al olvido" como herramienta para "proteger su imagen" y ordenar el fin de su exposición como modelo erótica.

La deportista sostiene que su cambio de etapa responde a motivos personales y a un historial de acoso y vejaciones vinculados a su visibilidad digital, factores que ya la habían empujado a apartarse de la competición y a replantearse su identidad pública. Aunque algunas de sus cuentas seguirán abiertas "por motivos de gestión fiscal y compromiso profesional", Sopeña remarca que "ya no representan" su identidad pública, reclamando prudencia al difundir, compartir o nombrar su pasado.

El anuncio y las frases clave

En sus perfiles, Sopeña condensó su posición en un mensaje contundente: "Tengo derecho a proteger mi imagen" y "he activado con mi equipo legal el derecho al olvido: el derecho a eliminar de Internet todo aquello que ya no refleja quién soy ni cómo deseo ser recordada", un aviso que acompaña con la promesa de actuar contra "cualquier contenido" replicado fuera de sus plataformas originales y privadas.

A partir de ahora, todo lo que circule fuera de lo autorizado —por mínimo que sea— entrará en un proceso judicial amparado por la ley", añadió, subrayando que "no es amenaza" sino "protección" en esta transición hacia "una etapa más consciente, más ordenada, más digna". En ese mismo marco, solicita "respeto" y sintetiza el propósito de su reconfiguración pública: "Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección".

Sopeña es una ciclista española que acumuló más de un centenar de triunfos y sostuvo durante años una intensa actividad digital, incluida la creación de contenido en plataformas para adultos, lo que disparó su notoriedad y, a la vez, episodios de acoso que condicionaron su trayectoria deportiva y su salud emocional.

En entrevistas recientes relató que el auge de sus perfiles se mezcló con "intentos de burla" y sexualizaciones, hasta el punto de desconectarse por semanas para tomar distancia y reorientar su vida hacia un "camino más recto y digno" y un proceso de crecimiento personal. La deriva de su caso, amplificada por medios y redes, convirtió su giro en un tema de debate público sobre estigma, consentimiento y límites de la reutilización de contenidos íntimos fuera de contexto.

Marco legal: qué implica el "derecho al olvido"

El "derecho al olvido", recogido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, permite solicitar la supresión de datos personales cuando dejan de ser necesarios para la finalidad con la que fueron tratados, cuando se retira el consentimiento o cuando su difusión resulta ilícita o lesiva, entre otros supuestos, si bien su aplicación exige un análisis caso por caso y un equilibrio con otros derechos como la libertad de información.

En la práctica, activarlo implica dirigir peticiones a responsables del tratamiento y, en su caso, a motores de búsqueda y plataformas, que deben evaluar relevancia, interés público y proporcionalidad antes de desindexar o eliminar, con posibilidad de escalar a autoridades de control o a la vía judicial si hay negativa o incumplimiento. Sopeña ha indicado que ya trabaja con abogados y expertos en reputación digital para perseguir judicialmente difusiones no autorizadas, incluidas copias, enlaces y extractos fuera de sus canales privados.

Cuánto dinero ha generado con el contenido para adultos

Cecilia Sopeña ha generado con su contenido erótico en OnlyFans más de un millón de euros brutos en dos años. Según sus propias declaraciones, ha ganado un total cercano a 1.124.000 euros, que netos, descontando el 20% que cobra la plataforma, serían unos 900.000 euros.

En meses destacados llegó a ingresar hasta 88.000 euros, y por ejemplo, en septiembre, octubre y noviembre de 2022 reportó ganancias mensuales de 8.000, 56.000 y 62.000 euros respectivamente. Esta cifra le permitió adquirir propiedades y mejorar su nivel de vida sustancialmente. Ella misma ha confirmado que su cambio del ciclismo a OnlyFans fue motivado también por la mejora económica, llegando a afirmar que en un día gana lo que como profesora en un mes.