Felicitaciones y mensajes de Nochevieja y Año Nuevo: desea lo mejor a tus familiares en 2023

Desde que la tecnología y los teléfonos móviles acapararon nuestras vidas es habitual que en las fechas navideñas se compartan mensajes para felicitar las fiestas y desear lo mejor en el nuevo año. La gente comparte, a través de sus redes sociales o por aplicaciones de mensajería como Whatsapp, frases bonitas, vídeos y memes.

Hay multitud de formas de enviar los mejores deseos para el Año Nuevo y en función de a quién quieras dirigir tu mensaje igual se puede adaptar mejor algún formato u otro. Aquí te dejamos una serie de opciones para que puedas encontrar la inspiración y triunfar con tus mensajes:

La mejores frases para el Año Nuevo

2023 traerá disgustos, pero no significarán nada con la felicidad que tú me das. Ojalá estés conmigo en este Año Nuevo.

Antes de que me emborrache, pierda el teléfono, me desnude y acabe en comisaría, ¡permíteme desearte un feliz Año Nuevo!

Podré cambiar de coche, de casa, de ropa, de mes o de trabajo, pero nunca de amigos como tú. ¡Feliz año nuevo!

En 2023, si por fin ves la luz al final del túnel, asegúrate de que no es un tren que se dirige directamente hacia ti.

Feliz Año Nuevo, en vídeo

Otra original idea para felicitar el nuevo año es compartiendo algún vídeo. Aquí te dejamos algunos ejemplos que puedes encontrar en Youtube.

Las apps

Una buena idea para aprovechar las nuevas tecnologías es utilizar una APP para crear nuestra felicitación y poder reenviarla por WhatsApp.

PicCollage: Grid & Story Maker: tarjetas de felicitación totalmente personalizadas

Portable North Pole: vídeos personalizados en los que será Papa Noel quién felicite

Christmas Photo: para crear tarjetas navideñas personalizadas

JibJab: con muchas plantillas para colocar tu rostro en diferentes siluetas y felicitar de manera original

Dr. Seuss Camera - The Grinch Edition: en la que puedes convertirte en el Grinch y mandar tu felicitación

Los memes

No tienen mucha longevidad pero ya son un clásico que en Navidad suelen comenzar desde el mismo día de la lotería. Recibirás multitud en tu móvil así que guarda los que más te gusten y compártelos con quién desees, eso sí, vigila que no lo hayan mandado ya diez personas antes. Raro será que este año no recibas la del equipo de waterpolo o la de que en la noche del 7 al 8 de enero hay que retrasar la báscula cinco kilos. Son grandes clásicos que no fallan. Julio Iglesias y otros personajes clásicos no van a faltar.