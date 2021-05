El discurso en "inglés" de la alcaldesa de Jerez de la Frontera se vuelve viral

La alcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, se ha revolucionado las redes sociales con su discurso en un inglés bastante mejorable durante el Gran Premio de Jerez de motociclismo.

La transcripción textual de lo que ha dicho Mamen Sánchez es la siguiente: "Recogneition. Tuenti tuenti guas a veri especials years. Eehh.. Jerez recibió to gran premio at, es, bueno, echamos mucho de menos, as sun, de fans tu get tu Jerez. Bat, in naintin tuenti tu, de next yiar, ai am güeitin for ten güizaut pandemic and on person".

Aunque realmente la alcaldesa jerezana quería decir: "2020 was a very special year, Jerez recieved 2 'Gran Premios', but this year we've missed the fans, but I'll be waiting for them next year in 2022, without a pandemic and in person, it is very important. Thank you very much".

Las redes se han inundado de memes

El discurso de Sánchez ha inundado de memes las redes sociales, haciendo bromas sobre su buen nivel de "inglés", e incluso, sacando de su biografía que tiene un nivel alto de inglés y alemán. Asimismo, muchos han rememorado el famoso discurso en inglés de Ana Botella donde dijo "relaxing cup of café con leche".