LA FARAONA VUELVE A LAS PANTALLAS EN 2021

Cruzcampo 'resucita' a Lola Flores para reivindicar el acento en su nueva campaña

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar...". Así comienza 'Con mucho acento', un poderoso discurso contra el estigma del acento con el que Lola Flores vuelve a las pantallas en 2021.