Conmoción en las redes por la carta que una abuela escribió a su nieto hace 26 años y que no podía leer hasta el eclipse total de 2017

Se trata de Trevor, que ha compartido a través de Reddit una emotiva carta que su abuela le escribió cuando él era un bebé . La única indicación de su abuela era que no podría abrirla hasta el próximo eclipse total, en 2017.

No podía abrirla hasta el próximo eclipse total

La historia comenzó en 1991, con el nacimiento de Trevor. Betty, que por aquel entonces tenía 53 años, comenzó la carta dudando si cuando su nieto la abriera, ella seguiría con vida: "Espero seguir ahí cuando abras esto porque entonces tendré o tendría 79 años".

"Hoy ha habido un eclipse total", escribió, "y el próximo es en el año 2017 y pensé que este era un día tan especial en tu primer año de vida que decidí dejarlo por escrito".

Cuando leyó la carta el joven no dudó en publicar el mensaje en internet con un emotivo mensaje: "Mi abuela me escribió una carta en 1991 que no podía abrir hasta 2017. Por fin ha llegado el día y nunca había sentido algo tan genuino y precioso".

"Me pregunto qué estarás haciendo cuando tengas 26 años. Sé que eres el bebé más mono del mundo y que te queremos muchísimo y nos encanta tenerte cuando te quedas con nosotros, eres muy divertido"."Ahora me tengo que ir a trabajar, le daré esto a tu madre este fin de semana para que la guarde hasta 2017, cuando podrás abrirla. Te quiero, la abuela Betty.", concluyó la mujer y firmó con un dibujo de una pequeña caricatura.

Muchos de los usuarios de la red social le preguntaron sobre el estado de salud de su abuela. La buena noticia es que Trevor confirmó que Betty vive y goza de buena salud a sus casi 80 años.