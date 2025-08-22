Una camarera estalla en sus redes: "El que inventó la frase de que el cliente siempre tiene la razón se coronó"

En TikTok se ha hecho viral el testimonio de una trabajadora de la hostelería que, con un tono claro y directo, ha compartido la frustración que viven a diario muchos profesionales de cara al público. El vídeo, publicado por la usuaria @mariluzherrera79, acumula miles de visualizaciones y ha abierto un debate sobre el trato que reciben camareros, dependientes y otros empleados del sector servicios.

La hostelera comienza criticando una de las frases más repetidas en el ámbito comercial: “El cliente siempre lleva la razón”. Con ironía, asegura que quien la inventó “se coronó”, porque, según ella, esa afirmación “no es cierta en absoluto”. “Los clientes no siempre llevan la razón”, recalca.

En su alegato, la trabajadora recuerda que, al igual que hay camareros más o menos simpáticos, también existen clientes con actitudes respetuosas y otros que no lo son en absoluto. “Muchos se creen con el derecho, por unos 20 euros que se han gastado, de mandarte a la mierda, de llamarte puta, etcétera”, lamenta.

La frase favorita de este tipo de clientes: "Te voy a poner una reseña"

Otro de los puntos que denuncia son las reseñas en internet, que en su opinión distorsionan la realidad y perjudican injustamente al personal: “La mayoría de las veces os inventáis lo que os da la gana. La pena es que no todo el mundo os puede contestar”. La hostelera critica además que muchos empresarios den prioridad a esas valoraciones sin tener en cuenta la versión de sus propios empleados.

En el vídeo también narra situaciones cotidianas que generan tensión en el día a día de bares y restaurantes, como clientes que piden ser atendidos de inmediato sin respetar los turnos o que exigen prioridad porque tienen prisa. “Paciencia tenemos”, asegura, pero recuerda que hay límites.

Su reflexión final ha resonado con fuerza entre los usuarios: “Por eso la gente no quiere trabajar en hostelería, ni en nada que tenga que ver con el público. Porque quemáis a todo el mundo”.