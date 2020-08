Brutal pelea en pleno vuelo Ámsterdam-Ibiza por negarse a usar mascarilla

La compañía aérea KLM ha confirmado que los dos hombres que provocaron los disturbios en pleno vuelo fueron detenidos a su llegada a Ibiza.

En un vídeo publicado en Twitter se ve cómo un hombre con el torso desnudo forcejea con otros pasajeros y acaba inmovilizado en el suelo por no usar mascarilla y molestar a los demás viajeros debido a su estado de embriaguez.

El causante de la tremenda pelea no usaba mascarilla aunque es obligatorio en los vuelos de KLM. Al parecer, no fue el único que no usaba mascarilla ya que en el vídeo aparecen más pasajeros que no la llevan.