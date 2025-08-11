Boda a la vista: Georgina Rodríguez confirma su compromiso con Cristiano Ronaldo

La relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo suma ya casi una década y, tras años de discreción mediática, la pareja ha decidido dar un paso que muchos de sus seguidores esperaban. La modelo ha publicado en sus redes sociales una fotografía en la que luce un imponente anillo de compromiso y un mensaje que deja poco lugar a la duda. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

En esta ocasión, la influencer ha querido ser ella misma quien confirmara la noticia. El diamante, de diseño exclusivo y fiel a su estilo, está valorado en unos cinco millones de euros.

Años de relación

El futbolista portugués, actualmente en las filas del Al Nassr de Arabia Saudí, y la española llevan juntos desde 2016. En este tiempo han formado una familia con cinco hijos, dos de ellos fruto de su relación. Aunque en más de una ocasión se había hablado públicamente de una posible boda, sobre todo en el reality de Netflix Soy Georgina, nunca habían dado un paso tan claro como este.

Cuando se conocieron en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, la pareja ha mantenido que, a pesar de la presión mediática, se ha consolidado con el tiempo. En varias entrevistas y documentales, Georgina ha relatado el flechazo inicial y cómo poco a poco se convirtieron en inseparables.

Sin fecha por ahora

El anuncio, sin embargo, ha llegado sin más detalles, ni fecha ni lugar confirmados. Tampoco Cristiano ha realizado comentarios en sus redes, pese a estar etiquetado en la publicación de su pareja. Fiel a su estilo, el jugador suele centrar sus perfiles en aspectos relacionados con su carrera deportiva.