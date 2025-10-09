Arturo Pérez-Reverte carga duramente contra Ryanair: "Chantaje y chulería"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha publicado un mensaje en X (antiguo Twitter) en el que elogia la respuesta del presidente de AENA, Maurici Lucena, a la aerolínea Ryanair. El autor compartió el texto acompañado de cinco imágenes, destacando varios fragmentos de la carta.

"A veces no se agachan las orejas, y de justicia es reconocerlo", escribió el académico de la RAE. "Es interesante la carta-respuesta de Maurici Lucena, presidente de AENA, al chantaje y chulería de Ryanair. Por su interés la reproduzco completa en cinco tuiteos sucesivos. Que la disfruten como yo", añadió en su mensaje.

La carta de Lucena

En la carta, Lucena reprocha duramente a Ryanair su actitud hacia los gobiernos europeos y su estrategia de presión sobre las autoridades aeroportuarias. Según el presidente de AENA, las "exigencias públicas de Ryanair a los gobiernos democráticos en los países en los que opera" revelan una "inquietante concepción plutocrática del sistema político", con la que "atemoriza a la opinión pública con la retirada de sus aviones, reclama la dimisión de ministros y se burla de los políticos elegidos democráticamente".

Lucena también acusa a la compañía irlandesa de mantener "una política de comunicación y de relaciones institucionales en permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad". Entre los ejemplos que cita, menciona la reciente rueda de prensa de Ryanair en la que, según la aerolínea, "España está ahora mismo cerrada al turismo", una afirmación que califica de "estupefacción inefable" en un momento de récord histórico de visitantes internacionales.

El presidente de AENA desmonta asimismo varios de los argumentos de Ryanair sobre las tarifas y la gestión aeroportuaria: "No es verdad que Ryanair esté genuinamente preocupada por el bienestar de los ciudadanos españoles y la competitividad de las regiones. Lo que quiere Ryanair es, sencillamente, ganar más dinero, aunque sea sufragado por los contribuyentes".

En otro de los fragmentos subrayados por Pérez-Reverte, Lucena señala que el modelo de aeropuerto preferido por la aerolínea es"el de Castellón, símbolo malhadado del despilfarro público", y recuerda que en 2023 ese aeropuerto perdió 11,6 millones de euros. "Por decirlo de manera coloquial: con el elogio al aeropuerto de Castellón, a Ryanair se le vio el plumero", añade la carta.

Lucena concluye su misiva con una dura valoración sobre el comportamiento empresarial de la compañía dirigida por Michael O'Leary: "La política de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje".