Un arquitecto explica como puedes expulsar el calor de tu casa totalmente gratis y sin aire acondicionado

Estamos ante una de las peores olas de calor del año y por eso buscamos de forma desesperada una manera de poder enfriar nuestros hogares sin que nos afecte demasiado a la cuenta bancaria. Aunque el aire acondicionado es una de las mejores opciones, no cumple el requisito más importante, el coste de mantenimiento, además no todas las casas cuentan con uno y la instalación también es muy cara.

Algo más económico son los ventiladores, pero siendo sinceros, no siempre cumplen su función, y menos aún teniendo en cuenta las temperaturas que estamos teniendo. Por eso, el arquitecto Leonardo Rogel, ha explicado a través de su cuenta de TikTok cómo poder dormir frescos sin necesidad de hacer uso del aire acondicionado.

Trucos para refrescar la casa en verano sin aire acondicionado

Rogel comienza su vídeo, el cual ya tiene más de dos millones de reproducciones, hablando del principal problema que tenemos en verano con los ventiladores, y es que solamente mueven el aire, pero no lo enfrían, por lo tanto, es imposible bajar la temperatura, a no ser, tal y como explica, que nos encarguemos de humidificar el aire de la habitación, por ejemplo con el clásico atomizador que puedes encontrar por casa o en cualquier tienda.

Otras de las opciones que propone el arquitecto es usar una toalla húmeda y colocarla detrás del ventilador. Explica que cuando el agua se vaya evaporando, "enfriará el aire alrededor de la toalla, aire que será succionado por el ventilador y empujado hacia ti". Algo muy parecido a los ventiladores con depósito de agua, sí, pero más barato.

El último truco que propone Rogel, que insiste en que sabe que "no es un aire acondicionado, pero con este clima cada grado cuenta", se basa en colocar el ventilador en la ventana por las noches. Según el arquitecto, esto hará que el aparato succione el aire ligeramente más fresco de fuera y lo lleve dentro de la habitación.

En efecto, no es como un aire acondicionado, pero seguro que nos puede ayudar a combatir las peores noches de este verano y a la ola de calor en general.