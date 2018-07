Un Dj británico compra sin darse cuenta un autobús tras una noche de fiesta en Ibiza

Un Dj británico se entera de que ha comprado un autobús por más de 30.000 euros después de una noche de fiesta en Ibiza . El joven, que ha publicado la factura en Facebook, asegura no recordar cómo ni cuándo efectuó la compra.

Dj Dave Little / Facebook

Davie Little, que trabaja de Dj en la isla de Ibiza, ha anunciado en su cuenta de Facebook la compra un autobús por más de 30.000 euros. Hasta ahí todo relativamente normal, si no fuera por el mensaje que acompaña a la factura: "Todavía no puedo creer lo que hice anoche en Ibiza".

Y es que, según cuenta el joven en la red social, estaba disfrutando de la noche ibicenca con su novia en el complejo hotelero más famoso de la isla, Ushuaia, cuando decidió llamar a un taxi para abandonar el lugar. Al comprobar su teléfono, recibió un mensaje diciéndole que a las 00:03 había comprado un majestuoso autobús Scania Irizar Century de 53 plazas por 33.000 euros.

El joven cuenta la historia en Facebook. "Estaba en Ushuaia por la noche, absolutamente disfrutando de los placeres de la vida, sin ninguna preocupación. Cuando salí de la discoteca, cogí mi teléfono del bolsillo y me di cuenta que había comprado un gran autobús de 30.000 libras… ¡Qué cojones! En realidad no puedo creer que esto esté pasando. ¡Ibiza arruina vidas!", escribió.

Pero, además, el joven aprovecha la ocasión para poner su particular anuncio: "¿Alguien quiere comprarme el autobús?". La divertida historia está provocando muchas carcajadas en las redes sociales.