Tamara Falcó, sobre 'El Juego del Calamar': "A una profesora de mi colegio la asesinaron por un juego de rol"

'El Hormiguero' acogía ayer en su plató a David Summers y Javi Molina de Hombres G. Pero la gran protagonista de la noche fue la colaboradora Tamara Falcó. En la tertulia de actualidad, en la que también participan Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, se comentó la nueva serie de Netflix, 'El Juego del Calamar', que se ha postulado ya como la serie más vista de la plataforma de streaming.

Cristina Pardo arrancó el debate sobre la producción coreana amitiendo que le parecía "espectacular en todos los sentidos", pero advertía también que "da mucho que pensar y tiene sus riesgos". "Es una serie para mayores de 16 años y hay colegios que han prohibido su disfraz en Halloween porque lo ven los niños", aseguraba la colaboradora. También señaló los casos que están registrando otros países en sus colegios donde se recrean los juegos violentos de la serie. "Es una serie compleja para un menor de esa edad. En Londres, se ha hecho una convocatoria con un premio de 11.000 libras, y al que pierde en cada juego le disparan en la cara con una pistola de balines...", apuntaba Pardo.

Del Val, añadía que toda la culpa no recaía en la serie. "Esto de culpar a lo que vemos de determinadas acciones me parece un poco injusto, en este caso la serie puede ser una excusa para niños violentos que ya lo eran, pero no creo que lo genere la propia serie", exponía.

Pero entre todas las afirmaciones de la tertulia la que dejó a todo boquiabiertos fue la de Tamara Falcó. La colaboradora mencionó en su intervención en el debate que una de sus profesoras en el colegio había sido asesinada por este motivo. "Antes los niños jugaban a los juegos de rol y, de hecho, a una profesora de mi colegio la terminaron asesinando por culpa de uno de ellos", explicaba Falcó.

La hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler dejó a todos atónitos, incluida Nuria Roca, que preguntó incrédula: "¿Por culpa de un juego de rol?". "No por el juego, sino por una persona, un asesino que estaba participando en un juego de rol. Pero hay 111 millones de personas que han visto El juego del calamar y muchos no hacen sus juegos", aclaró Falcó.

Ahí no cesó la cosa, la colaboradora también habló sobre el polémico videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso grabado en la Catedral de Toledo. No le pareció correcto filmar un vídeo así en un lugar sagrado. "A la iglesia me gusta ir a rezar", señalaba Falcó. "No era el sitio idóneo porque hay sitios que son sagrados... Es donde está el cuerpo de mi Dios", añadió.