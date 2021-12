La sincera disculpa de Karlos Arguiñano a sus espectadores

Uno de los cocineros más famosos del panorama español, Karlos Arguiñano, se ha adelantado a la navidad y ha pedido unas sinceras disculpas a los espectadores que le siguen todos los días en 'Antena 3'.

Arguiñano no solo es reconocido por sus deliciosas recetas y trucos que ofrece cada día su audiencia, sino también por sus divertidos chistes que, a veces, generan controversia.

No es Navidad, pero me adelanto

Sin embargo, a un mes de terminar el año y adentrarnos en el 2022, el cocinero vasco ha aprovechado para abrir su corazón y sincerarse con la audiencia pidiéndoles disculpas. "No es Navidad, pero me adelanto", ha comenzado diciendo el chef mientras seguía preparando una receta.

Además, Arguiñano ha añadido de manera emocionada: "Pidiendo excusas si en algún momento he dicho alguna cosa que no os ha gustado. Yo siempre aprovecho las navidades para pedir excusas".

Por otro lado, Karlos Arguiñano ha continuado apuntando antes de despedir el programa: "Hablo tanto durante todo el año, me hacen tantas entrevistas que, igual en algún momento, a alguien no le ha sentado bien lo que yo he dicho. Pido perdón de verdad".