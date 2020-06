Revilla discrepa con Pablo Motos respecto a Fernando Simón: "Es fácil decir las cosas a toro pasado"

play

En El Hormiguero, Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla han opinado sobre cómo ha sido la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus y han recordado cuando Fernando Simón dijo que no hicieron obligatorio el uso de las mascarillas porque no había existencias.

El presentador ha considerado estas afirmaciones muy graves porque no se hicieron atendiendo a criterios sanitarios, sino a razones políticas y ahí ha sido cuando el presidente de Cantabria ha discrepado: "Se han cometido fallos horrorosos, pero ante lo que nadie conoce, a ver quién es el guapo que está preparado".

Después, han debatido sobre las decisiones que tomaron las comunidades autónomas y el mando único del Ministerio de Sanidad una vez decretado el estado de alarma. En ese sentido, Revilla ha dicho que sólo cuando se vive esta situación desde un puesto de responsabilidad es cuando verdaderamente se sabe lo que hay detrás y que, probablemente, otro gobierno lo hubiera hecho mejor.

Para Motos no tiene que ver con que se sea un gobierno de izquierdas o de derechas, sino con personas eficaces o ineficaces, ante lo que Revilla ha defendido a Fernando Simón diciendo que ha tenido que soportar todos los días tres horas de preguntas con "mucho talante, sin insultar a nadie y encajando golpes" que muchas veces no iban destinados a él.

"A mí me han dicho expertos médicos que sabe un huevo de virus. En medio de la crisis, le cae el virus y vuelve otra vez al tajo. Hay que ponerse en su papel y yo no le conozco, pero si le viera, le daría un abrazo", ha terminado Revilla añadiendo que Simón está ahí por su valía y no porque sea un "recomendado político".

Seguro que te interesa:

Coronavirus España: nuevos casos y rebrotes hoy, muertos, datos actualizados y últimas noticias