¿A quién desenmascararon en 'Mask Singer'? Cocodrilo y Paella desvelan sus identidades

La segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ en Antena 3 continúa dejando a los espectadores con la boca abierta en cada gala al desvelar quién se encuentra debajo de cada máscara.

Después de haber superado las fases anteriores, cinco máscaras se enfrentaron para intentar seguir ocultando su identidad sobre el escenario: Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo y Plátano.

Además, la gala vino con sorpresa: una nueva máscara invitada. Paella se subió por primera vez al escenario para intentar que los jueces no descubran su identidad.

En la semifinal del programa 'Mask Singer: Adivina quién canta' se ha podido ver juntas a todas las máscaras que todavía faltan por revelar su verdadera identidad. En este programa cargado de emociones y buen ritmo, hemos descubierto quiénes se encontraban tras las máscaras de Cocodrilo y Paella.

Llegó el momento de quitarse la máscara y descubrimos que tras Cocodrilo ¡Se encontraba Bertín Osborne! Javier Ambrossi fue el investigador que acertó al famoso tras Cocodrilo.

Las actuaciones de Monstruita, Erizo y Cocodrilo

La noche empezaba con la actuación de Erizo interpretando 'Por la boca vive el pez' de Fito y Fitipaldis. Como pista señaló que la canción que marca su vida es la de 'Viva la Vida de Coldplay. Después fue turno de Monstruita con 'Me enamoré' de Shakira y ha confesó que la banda sonora de su vida es 'Single Ladies' de Beyoncé. El tercer turno fue para Cocodrilo que se atrevió con 'You shook me all night long' de ACDC y contaba que la canción de su vida es 'Hungry heart' de Bruce Springsteen. Tras la votación, Erizo y Monstruita pasaron a la gran final.

En el segundo enfrentamiento se han medido Plátano y Huevo. El primero ha interpretado 'Chica ideal' de Sebastián Yatra y ha asegurado que su canción especial es 'Salomé' de Chayanne. Huevo ha cantado 'Last Friday Night' de Katy Perry y ha confesado que su canción especial es 'Sarandonga'

Ainhoa Arteta tras la máscara de Paella

A mitad de la gala llegaba el turno de conocer la identidad de la máscara invitada: Paella. Con su actuación, los investigadores coincidían en que tenía una gran voz. La máscara eligió 'Dear future Husband' de Meghan Trainor. Y llegó el momento de revelar su identidad. Tras Paella se escondía ¡Ainhoa Arteta!

Tras la máscara de Cocodrilo estaba Bertín Osborne

Llegó el duelo final entre Cocodrilo y Plátano por la última plaza en la Gran Final. Cocodrilo dejaba a todos con la boca abierta con su interpretación de 'Purple Rain' de Prince. Plátano se la jugaba cantando la mítica canción 'Wonderwall' de Oasis. Tras la votación la máscara que tenía que revelar su identidad era Cocodrilo por lo que Plátano pasaba a la final.

Las identidades reveladas

Las identidades de las máscaras siguen causando furor. Menina fue la más votada por el público en la primera gala, revelando la identidad de la estrella internacional La Toya Jackson. Después, Gatita tenía que desenmascararse y se descubrió que debajo estaba Isabel Preysler y, una semana después, Esperanza Aguirre volvió a conmocionar al público al revelarse bajo la máscara de Mariposa.

En la cuarta gala, Paloma San Basilio se descubrió bajo Ángel y Eva Hache apareció bajo Cactus. Una semana después se conoció la identidad de Mel B, como Medusa, y de Josep Pedrerol, que se encontraba escondido bajo la máscara de Rana. En la penúltima gala, José Manuel Calderón se descubrió bajo Perro y, después, bajo Flamenco se reveló Mar Flores. La pasada semana, María Zurita mostró su identidad bajo Dragona.