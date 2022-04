El polémico momento en el que Miguel Ángel Rodríguez empuja a Andrea Ropero

LEER MÁS Alfonso Fernández Mañueco toma posesión como presidente de Castilla y León

Esta mañana se ha vivido un tenso momento en el Parlamento de Castilla y León, durante la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. La periodista Andrea Ropero, de 'El intermedio' de La Sexta ha mantenido un rifirrafe con Miguel Ángel Rodríguez.

En los pasillos del Parlamento, Ropero ha intentado hacer entrevistar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La periodista le ha preguntado si había acudido a la investidura como calidad de presidenta de la comunidad o como sustituta de Feijóo y si lo echa de menos. Cuestiones a las que la presidenta se ha negado a contestar y le ha recordado que acababa de atender a la prensa hacía tan solo unos minutos. "No voy a hacer más declaraciones", contestó Ayuso.

Tenso momento entre Andrea Ropero y Miguel Ángel Rodríguez

En ese momento ha sido cuando la periodista ha recibido un empujón por parte del director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y le ha recriminado que siguiera insistiendo en hacer preguntas a la presidenta.

No hace falta que me empuje

"Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", le ha aclarado Rodríguez. Mientras Ropero le ha reprochado los modos: "No hace falta que me empuje".

El tenso momento ha continuado cuando Miguel Ángel Rodríguez ha espetado: "No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora" y Andrea Ropero le ha insistido en que únicamente estaba haciendo su trabajo: "Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje".

Por último, antes de irse de la zona habilitada para la prensa, el popular ha instado a que se publiquen las imágenes donde, según él, se demuestra que no ha empujado a la periodista.